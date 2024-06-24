يورو 2024.. التاريخ يبتسم لكرواتيا ويدير ظهره لـ الأزوري

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الغثنين غلى ملعب ريبول أرينا لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي كرواتيا وإيطاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الامم الاوروبية يورو 2024.

يدخل المنتخب الكرواتي مباراة اليوم بحثاً عن تأكيد تفوقه التاريخي وعلو كعبه على المنتخب الإيطالي في المواجهات المباشر بين الجانبين.

وواجه منتخب إيطاليا نظيره الكرواتي في 9 مباريات بجميع المسابقات أمام منتخب كرواتيا، وكان الفوز حليف الأزوري في 3 مرات مقابل مرة واحدة لإيطاليا، و5 تعادلات بينهما.

وجاء الفوز الوحيد لإيطاليا في لقاء ودي عام 1942، بينما فاز المنتخب الكرواتي في 3 مناسبات، من بينها مباراة بمجموعات التصفيات المؤهلة لليورو، وأخرى بمسابقة كأس العالم 2002، والأخيرة في لقاء ودي.

في المقابل، انتهت 5 مباريات أخرى بينهما بالتعادل، من بينها 3 مباريات بالتصفيات المؤهلة لليورو، ولقاء آخر ببطولة أمم أوروبا 2012، والمواجهة الأخيرة كانت في لقاء ودي.

