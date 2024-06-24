بروكسي يستعد لمواجهة الزمالك في الدور الـ 32 لـ كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروكسي، تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة نادي الزمالك في دور الـ32 ببطولة كأس مصر المقرر لها يوم 18 يوليو المقبل على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسعي الجهاز الفني بقيادة أحمد سمير، في تجهيز جميع اللاعبين وتطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها في التدريبات اليومية .

ويقوم الجهاز الفني للفريق بالتركيز على تنفيذ اللاعبين لبعض الأفكار الخططية الخاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام مودرن فيوتشر.

وحرص المدير الفني لفريق بروكسي على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال التقسيمة.

في المقابل، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى أندية بيراميدز، الزمالك، الأهلي، بروكسي، النصر، والألومنيوم بشأن مواعيد مبارياتهم المؤجلة في بطولة كأس مصر.

وفقًا للخطاب، تم تحديد المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة في دور الـ32 من كأس مصر على النحو التالي:

بيراميدز أمام النصر: ستقام المباراة يوم الإثنين 15 يوليو المقبل على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الزمالك أمام بروكسي: ستقام المباراة يوم الخميس 18 يوليو المقبل على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الأهلي أمام الألومنيوم: ستقام المباراة يوم الجمعة 19 يوليو المقبل على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

على جانب آخر، أعرب مجلس إدارة نادى بروكسي برئاسة محمد حامد، عن استياءها الشديد لإعلان تأجيل مباراة الفريق أمام نادي الزمالك في دور الـ32 ببطولة كأس مصر قبل الموعد المحدد سلفا للمباراة بـ72 ساعة فقط حيث كان مقررا لإقامة المباراة الخميس المقبل الموافق 5/30.

تقدم نادي بروكسي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن تأجيل مباراة الفريق أمام نادي الزمالك في بطولة كأس مصر.

وقال نادي بروكسي في احتجاجه لاتحاد الكرة، إن النادي تقدم باحتجاج لاتحاد الكرة لتأجيل مباراة الزمالك بدور الـ32 لكأس مصر دون أسباب واضحة ولأجل غير مسمى.

وطالب بروكسي بضرورة تحديد موعد واضح للمباراة خاصة وأن الفريق أنهى مبارياته بدورى القسم الثاني منذ ثلاثة أسابيع ودخل في معسكر استعدادا للمواجهة المقررة مع الزمالك، وتفاجأت الإدارة بالخطاب الوارد بالتأجيل دون تحديد ميعاد جديد لإقامة المباراة وهو ما يتسبب في أضرار جسيمة للنادي حيث يتحمل أعباء مالية كبيرة جراء التدريبات المتتالية دون جدوى.