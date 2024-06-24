37 سنة أسطورة.. رحلة ميسي من "الضياع" إلى العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يوم الأربعاء 24 يونيو 1987 شهدت مدينة روزاريو الأرجنتينية ولادة سيدة تدعى سيليا ماريا كوتشيتيني لولد أسمته ليونيل ليصبح الابن الرابع بعد ماريا وماتياس ورودريجو.

ومثل معظم آباء العالم قدم خورخي هوراسيو ميسي لنجله ليونيل في أحد أندية الأرجنتين، لكنه برز عن بقية زملائه في فريق نيولز أولد بويز وطغط موهبته على أرضية الملعب سريعا.

وفي سن الـ11 تم تشخيص ليونيل ميسي للإصابة بنقص هرمون النمو، الذي يتسبب في الضياع وعدم إكمال أي لاعب المسيرة الكروية، ولم يستطع ناديه المحلي، نيولز أولد بويز، تحمل تكاليف علاجه، ونظرا لموهبته الفذة تبناه نادي برشلونة في أكاديمية لا ماسيا بموسم 2000.

رحلة ميسي مع برشلونة

بعد انضمام ميسي لبرشلونة بثلاث سنوات فقط، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة ودية ضد بورتو وهو في السادسة عشرة من عمره، وفي موسم 2004 فاز لأول مرة بلقب الدوري الإسباني.

ومنذ ذلك الحين لم يكف ليونيل عن تحقيق الألقاب والأرقام القياسية تاريخيا، حيث حصد الكرة الذهبية 6 مرات مع برشلونة (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019).

وعندما كان عمره 25 عاما، أصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجل 200 هدف في الدوري الإسباني، وفي مارس 2012، أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة.

ومع برشلونة فاز بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، وحصد كأس إسبانيا في 7 مناسبات، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني 8 مرات.

كل هذا بجانب الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وثلاث كؤوس سوبر أوروبي، وحصد كأس العالم للأندية في 3 مناسبات.

رحلة ميسي القصيرة في العاصمة الفرنسية باريس

شهد يوم 10 أغسطس 2021 انتقال ميسي إلى فريق باريس سان جيرمان قادما من نادي طفولته برشلونة.

وفي نفس الموسم حقق ميسي أول لقب دوري فرنسي في تاريخه، وفي عام 2023 حقق ليونيل لقب الدوري الفرنسي مرة أخرى بجانب كأس السوبر الفرنسي.

ميسي يفضل إنتر ميامي عن الدوري السعودي

في موسم 2023/24 تلقى ميسي العديد من العروض السعودية للانضمام إلى كريستيانو رونالدو، لكنه فضل نادي إنتر ميامي الأمريكي بسبب ظروف عائلية.

وكعادته أحدث ليونيل تأثيرا كبيرا مع فريق إنتر ميامي وحقق لقب الدوري الأمريكي في أول موسم له مع النادي.

16 عاما من الجفاف مع المنتخب الأرجنتيني

ظهر ميسي لأول مرة مع المنتخب الأول الأرجنتيني في عام 2005 عندما شارك لمدة دقيقة واحدة ضد المجر وديا.

وعانى ميسي كثيرا مع الجماهير الأرجنتينية نظرا لكونه النجم الأوحد لهم، حيث لم يحقق أي بطولة دولية حتى عام 2020.

وفي موسم 2020/21، حقق ميسي لقب كوبا أمريكا لأول مرة في تاريخه، ولم يكتفي بذلك، حيث حقق لقب كأس العالم في مونديال قطر 2022.