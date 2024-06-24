الامارات | التصنيف الجديد لنجوم عالم الكرة الصفراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاح الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي من المتوقع أن يشارك في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، الأسبوع المقبل منافسه الإسباني كارلوس ألكاراس عن المركز الثاني، فيما احتفظ الإيطالي يانيك سينر بصدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب (أيه تي بي) الصادر الإثنين.

واستفاد ديوكوفيتش (37 عاماً) من عدم مشاركته في الدورات أخيراً، ومن فقدان ألكاراس للقبه في دور كوينز التحضيرية لبطولة ويمبلدون بخروجه من ثمن النهائي أمام البريطاني جاك درايبر، للتقدم في الترتيب.

وفي أول دورة يشارك فيها بصفته الاول عالمياً، أحرز سينر لقب دورة هاله الالمانية الأحد بمواجهة البولندي هوبرت هوركاتش (27 عاماً) الذي تقدم للمركز السابع في أفضل تصنيف في مسيرته.

وكان سينر دخل التاريخ بعدما بات أول إيطالي يتربّع على الصدارة مقابل تراجع ديوكوفيتش من المركز الأول إلى الثالث، وذلك بعدما تقدّم عليه أيضاً ألكاراس الفائز بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية.

ودفع ديوكوفيتش الذي تربّع على قمة الترتيب 428 أسبوعاً قياسياً، ثمن انسحابه في باريس قبل مباراته في الدور ربع النهائي بسبب إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.

واستفاد سينر من انسحاب ديوكوفيتش وتربّع على صدارة التصنيف لأنه كان يتعيّن على الصربي بلوغ المباراة النهائية لضمان بقائه على عرش تصنيف الكرة الصفراء.

وتراجع الأسترالي أليكس دي مينور الذي ارتقى الأسبوع الماضي لأفضل مركز في مسيرته بعدما بات سابعاً عالمياً نتيجة إحرازه لقب دورة سيرتوخيبموس الهولندية، للمركز التاسع بعد خروجه من الدور الاول لدورة كوينز.

وفي تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، بقي الوضع على حاله في نادي العشر الأوليات حيث تتصدر البولندية إيغا شفيونتيك بفارق كبير أمام الأميركية كوكو غوف والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتقدّمت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة السادسة عشرة.

وبدورها، ارتقت الروسية آنا كالينسكايا (25 عاماً) التي خسرت في نهائي برلين الأحد أمام الأميركية جيسيكا بيغولا الخامسة، سبعة مراكز لتحتل المركز الخامس والعشرين في أفضل تصنيف في مسيرتها.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 9890 نقطة

2. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 8360 (+1)

3. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 8130 (-1)

4. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 6905

5. دانييل مدفيديف (روسيا) 6445

6. أندري روبليف (روسيا) 4420

7. هوبرت هوركاتش (بولندا) 4235 (+2)

8. كاسبر رود (النروج) 4025

9. أليكس دي مينور (أستراليا) 3830 (-2)

10. غريغور ديميتروف (بلغاريا) 3750

- تصنيف العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 11695 نقطة

2. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 8128

3. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 7841

4. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 6026

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5025

6. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 4463

7. جازمين باوليني (إيطاليا) 4068

8. جنغ تشينوين (الصين) 4055

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3805

10. أنس جابر (تونس) 3801