الامارات | أول قرار من الأهلي المصري عقب انسحاب الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتأخر مجلس إدارة النادي الأهلي في قراره عقب اعلان الزمالك انسحابه من القمة المصرية التي كان مقرر لها الثلاثاء، حيث قرر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب تكليف لجنة المباريات بالتواصل مع شركة تذكرتي لتعويض الجماهير، وذلك بعد إلغاء مباراة القمة أمام الزمالك.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي في الثامنة من مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري الممتاز "النيل"، في البطولة التي يتواجد فيها الأهلي في المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة حصدهم من 18 مباراة خاضهم الأحمر حتى الأن، بينما يحتل الزمالك المركز العاشر في سلم ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 34 نقطة، حصدهم من 20 مباراة.

وقال بيان النادي الأهلي: "وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة "تذكرتي" للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غدًا، جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها، واعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2- صفر".

وأضاف البيان: "طلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، لا سيما وأنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان".