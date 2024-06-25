قرار عاجل من الخطيب بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي، توجيه لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسؤولي شركة "تذكرتي" للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غدا، عبر بيان رسمي.

وجاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها، واعتبار الأهلي فائزا باللقاء 2- 0.

وطلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، لا سيما وأنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان.

وكان قد أعلن نادي الزمالك عدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي عبر بيان رسمي.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالي: ""تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدا، أن جماهير الزمالك العظيمة دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يرسخ قواعد ومبادىء كرة القدم".

وأضاف: "وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا".

وأتم الزمالك في بيانه: "عذرا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، و شكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف، الزمالك أولا".



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