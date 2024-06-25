ملف الخليج 365.. انسحاب الزمالك من القمة.. ورد فعل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد يوم الإثنين عدد من الأحداث الرياضية المهمة ونعرض لكم هنا في هذه الروابط تفاصيل هذه الأحداث:

في الدقائق الأخيرة.. إيطاليا تتأهل لدور الـ16 ليورو 2024 على حساب كرواتيا (فيديو)

انتهت مباراة إيطاليا وكرواتيا التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليورو 2024 بالتعادل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

متحدث الزمالك: تصعيد الأزمة للمحكمة الرياضية مطروح

أوضح المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أحمد سالم، أن هناك قرارات أخرى وبدائل حال عدم تنفيذ مكالب الزمالك، وأن عامر حسين يدير الأمور بشكل قديم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بيان الزمالك.. رسميا مجلس لبيب يقرر الانسحاب من مباراة الأهلي

أعلن نادي الزمالك عبر بيان رسمي عدم خوض مباراة الأهلي المقرر لها اليوم الثلاثاء، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"ظروف قهرية منعتنا".. القصة الكاملة لأزمة مباراة القمة ورفض الزمالك خوضها

أعلن نادي الزمالك عدم خوضه مباراة القمة أمام الأهلي التي كان من المقرر لها تنفيذاّ لموقفه المعلن عقب أزمة مباراته أمام المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

سيناريوهان.. ما الذي ينتظر الزمالك بعد الانسحاب من مباراة الأهلي؟ (مستند)

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عدم خوض مباراة الأهلي والانسحاب من اللقاء المقرر له غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز ولمعرفة ماذا ينتظر الزمالك من عقوبات.. اضغط هنا

رابطة الأندية تُخطر الأهلي بفوزه 2-0 رسميًا على الزمالك

أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 2-0 على نظيره الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بيان عاجل من الأهلي بشأن مباراة القمة ضد الزمالك

أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي تسلم إخطار رسمي من رابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة الزمالك، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

قرار عاجل من الخطيب بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي، توجيه لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسؤولي شركة "تذكرتي" للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الاتحاد يُعلن موافقته على استقالة طارق العشري

أعلن نادي الاتحاد، برئاسة محمد مصيلحي، الموافقة على الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني طارق العشري وجهازه الفني المعاون بسبب سوء التوفيق الذي صاحب الفريق خلال المباريات الأخيرة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يورو 2024.. مودريتش يحقق رقما قياسيا تاريخيا في مباراة كرواتيا وإيطاليا

حقق لاعب ريال مدريد، لوكا مودريتش، رقما قياسيا تاريخيا في مباراة كرواتيا وإيطاليا بالجولة الثالثة من دور المجموعات ليورو 2024، للاطلاع عليه.. اضغط هنا

الزمالك يكشف موعد تحديد موقفه من استكمال بطولة الدوري

كشف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أحمد سالم، موعد تحديد موقف النادي من استكمال الدوري موسم 2023/24، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا