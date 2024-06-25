الامارات | 3 عوامل فنية تؤرق إنجلترا.. التتويج على بُعد «مليون ميل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إنجليزية، عن ثلاثة عوامل تؤرق جمهور منتخب «الأسود الثلاثة» في لقائه المنتظر عند الساعة 23:00 من مساء اليوم أمام سلوفينيا، في ختام منافسات المجموعة الثالثة في دور مجموعات كأس أمم أوروبا، المقامة حالياً في ألمانيا، أبرزها الأداء الباهت الذي ظهر به المنتخب الإنجليزي على مدار الجولتين الماضيتين، بجانب عاملي الإجهاد والإصابات لعناصر مؤثرة، وإبقاء نجوم واعدين على دكة البدلاء يتقدمهم لاعب تشيلسي كول بالمر.

ويدخل المنتخب الإنجليزي مباراته في صدارة فرق المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين عن منتخبي سلوفينيا والدنمارك، إلا أن خسارة الإنجليز مقابل فوز الدنمارك على صربيا في المباراة الأخرى التي تقام بالتوقيت نفسه لحساب المجموعة الثالثة، تعني صعودهم ضمن حسابات المركز الثالث، خصوصاً أن إنجلترا كانت قد فازت في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد على صربيا، قبل التعادل الخميس الماضي أمام الدنمارك بنتيجة (1-1).

وأشارت صحيفة «ذا صن» إلى أن منتخب إنجلترا عانى فقدان هويته أمام منتخب الدنمارك، إذ رغم وجود اللاعبين الكبار إلا أنه فشل في الفوز، وأن التتويج بالنسخة الحالية على بعد مليون ميل، على حد تعبيرها.

وتناولت صحيفة «التايمز» في عمود لنجم المنتخب السابق واين روني، 12 خطأً للمدرب غاريث ساوثغيت، في مشوار المنتخب بالبطولة أدى إلى غضب الجمهور الإنجليزي للأداء الذي ظهر به منتخب بلادهم في المواجهتين السابقتين، أبرزها غياب التوازن في التشكيلة، وعدم إشراك عناصر قادرة على صنع الفارق، خصوصاً بعد ترك أنتوني جوردن وكول بالمر على دكة البدلاء.

بدورها، أشارت صحيفة «تليغراف» إلى ذعر ساوثغيت بسبب الحالة البدنية للاعب كيران تريبير في الوقت الراهن، وأوضحت أن اللاعب يعاني مشكلة في «ربلة» الساق، ما يدفع للقلق في مركز الظهير الأيسر، خصوصاً أن معاناة تريبير مرتبطة بإصابته السابقة التي أنهت موسمه مع فريق نيوكاسل يونايتد، وأن اللاعب خاض مباراة الدنمارك الخميس الماضي وهو يشعر ببعض الآلام. وحاولت الصحف البريطانية طمأنة الجمهور الإنجليزي بعودة المدافع لوك شاو في لقاء سلوفينيا، بعد غيابه عن الملاعب منذ فبراير الماضي، جراء الإصابة، في دفعة قوية على الجانب الدفاعي والخط الأيسر للمنتخب.

ترتيب المجموعة الثالثة

إنجلترا 4 نقاط

الدنمارك 2

سلوفينيا 2

صربيا 1

. روني ينتقد المدرب ساوثغيت.. «التشكيلة تفتقد التوازن»