ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل فرنسا في يورو 2024

سقط منتخب فرنسا، في فخ التعادل الإيجابي أمام بولندا بنتيجة 1-1، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة من كأس أمم أوروبا 2024، ليضمن الديوك التأهل إلى ثمن النهائي في وصافة المجموعة الرابعة.

وسجل مبابي أول أهدافه في بطولة كأس أمم أوروبا عند الدقيقة (56) بتسجيله هدف منتخب فرنسا الأول عبر ركلة جزاء، وتعادل روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة (79) عبر ركلة جزاء تسبب فيها دايو أوباميكانو.

بينما حقق منتخب النمسا فوزًا هامًا على نظيره هولندا بنتيجة 3-2، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وأقيمت مباراة منتخب هولندا ضد النمسا، على الملعب الأولمبي في برلينـ ضمن منافسات الجولة الثالثة والآخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

وافتتح منتخب النمسا التسجيل في الدقيقة 6، بهدف عكسي من المهاجم الهولندي مالين.

ثم في الدقيقة 47، أدرك كودي جاكبو التعادل لـ هولندا في شباك النمسا.

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وسجل رومانو شميد الهدف الثاني لـ النمسا برأسية في الدقيقة 59.

ثم سجل التعادل ممفيس ديباي لصالح هولندا عند الدقيقة 75.

وخطف سابيتزر الهدف الثالث والفوز لـ النمسا في الدقيقة 80.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل منتخب فرنسا

1- النمسا 6 نقاط

2- فرنسا 5

3- هولندا 4

4- بولندا 1