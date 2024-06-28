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نجم الزمالك يقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء قبل نهاية عقده

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الزمالك- الدوري المصري

الزمالك-

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، عن جلسة عاجلة داخل نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل فسخ التعاقد مع نجم القلعة البيضاء بشكل نهائي.

وأشارت التقارير إلى أنه هناك موافقة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك على فسخ التعاقد مع ياسر حمد.

وسيكون هناك جلسة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل حسم ملف رحيله نهائيا عن النادي، وفسخ التعاقد بالتراضي بشكل رسمي.

وأكد التقرير الصحفي أن ياسر حمد طلب الرحيل عن نادي الزمالك بشكل رسمي، بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الماضية، وعدم وجود اقتناع من جوزيه جوميز.

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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