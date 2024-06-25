تفاصيل جولة طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك الملغاة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" تفاصيل جولة طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الملغاة، في القاهرة.

وأوضح المصدر أن طاقم التحكيم الإسباني زار الأهرامات رفقة المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وليد العطار، ومن ثم ذهبوا إلى أحد المطاعم بالقرب من الأهرامات.

ويتكون طاقم التحكيم الإسباني من، أليخاندرو مونييز رويز، ودييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، وفرانشيسكو خوسيه، وسانتياجو خايمي، وميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك أعلن أمس الإثنين، عدم خوض مباراة الأهلي والانسحاب، بسبب عدم تنفيذ مطالبه الذي قدمها لاتحاد الكرة المصري.

وبعد إعلان الزمالك بيان رسمي يؤكد فيه الانسحاب، تسلم الأهلي خطاب من الرابطة يفيد بإلغاء المباراة واعتبار الأحمر فائزا بنتيجة 2-0.

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