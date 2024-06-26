"وقع في الفخ".. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة مباراة الأهلي والزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق وليد صلاح الدين لاعب الأهلي الأسبق، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن الأحمر مستفيدا من الأمر.

ورفض الزمالك خوض أي لقاء في الدوري، حتى انتهاء باقي الفرق من خوض مؤجلات الدور الأول، واحتسبت رابطة الأندية المصرية الأهلي فائزا باللقاء 2-0، والذي كان من المقرر له أن يقام مساء أمس الثلاثاء.

وقال وليد في تصريحات عبر قناة أون تايم: "النادي الأهلي فائز مليون في المئة على جميع المستويات، ورأينا الدور الأولى الأهلي كان مرشحا للفوز ولكن الزمالك فاز بالمباراة، والأهلي استفاد من الثلاث نقاط وحصول الفريق على راحة".

وأضاف: "والزمالك كسب مكسب خادع أو خسر، من وجهة نظري، الزمالك وقع في الفخ، الأبيض يجب أن يعرف أنه كبيرا وقطب الكرة المصرية الثاني، ولا يعجبني المناظرات بين الجمهوريين".