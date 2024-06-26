"درجة الحرارة 91".. حالة إغماء لحكم مباراة كندا ومغادرته الملعب على نقالة (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهد الوقت الإضافي من الشوط الأول في مباراة كندا وبيرو، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من كوبا أمريكا، سقوط أحد مساعدي الحكم هامبرتو بانجوي، مغشيا عليه، وفقا لصحيفة "ذا أثيليتك".

وسقط بانجوي متأثرا بارتفاع درجات الحرارة، وتوقف اللعب لمدة دقائق، غادر خلالها الملعب على نقالة، محاطا بالمسعفين، قبل أن يعود ويتم استئناف اللعب مرة أخرى.

وكان حارس مرمى كندا ماكسيم كريبو أول من هرع إلى مساعد الحكم، وصرخ كريبو في وجه الحكم ليلفت انتباهه، وتم إحضار النقالات على الفور نحو مساعد الحكم.

وذكرت الصحيفة أن درجة الحرارة في مدينة كانساس سيتي، مقر ملعب المباراة، تبلغ حاليًا 91 درجة، وتبدو وكأنها 101 درجة، مع نسبة رطوبة تبلغ 51% فهرنهايت بعد درجة الحرارة.