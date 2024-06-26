“مشهد مؤسف بجد".. سيد عبدالحفيظ يدافع عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

دافع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق للنادي الأهلي، عن نادي الزمالك، في طلبته لمعاقبة طاقم تحكيم مباراة المصري في الدوري، وتجاهل رابطة الأندية هذا الأمر.

قال سيد عبدالحفيظ في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر 1": "ما يحدث حاليا مشهد مؤسف في الحقيقة، وهناك أمرين لابد وأن أتحدث عنهم، لأن الأمور تمت إدارتها بشكل خاطئ، وكان من البداية لابد من مناقشة طلبات الزمالك، وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع".

أضاف: "الأمر الذي أرى أنه خطأ من رابطة الأندية، هو تعيين طاقم الحكام محمود البنا وأحمد الغندور لمباريات دورة الترقي، بعد يومين فقط من شكوى الزمالك ضدهم، لأنها تعتبر استخفاف بطلبات النادي".

أكمل: "كان لابد من مراعاة اسم نادي الزمالك الكبير، وقيمته وجماهيريته، في هذا الأمر، ولكن في باقي البنود الزمالك طلباته ليست منطقية".

أضاف: "الأهلي لم يعترض من قبل على جدول الدوري، بل كان يبحث عن حقوقه، وفي الواقعة الشهيرة التي يتذكرها الجميع مباراة الجونة هي كان يسبقها مواجهة الزمالك وتم تأجيلها دون أسباب واضحة، لذلك النادي رفض خوضها".

وأتم تصريحاته: "الأهلي ليس له علاقة بما يحدث حاليا وليس طرفا، ولكن اسم نادي الزمالك، كان يجب عدم التعامل معه بهذه الطريقة في واقعة الحكام، بينما باقي الطلبات أرى أن نادي الزمالك تأخر فيها".

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