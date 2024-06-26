تريزيجيه يبعث رسالة لمنتخب مصر الأولمبي قبل خوض أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - بعث محمود حسن تريزيجية لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم رسالة للمنتخب الأولمبي قبل مشاركته في أولمبياد باريس 2024 بعد رفض ناديه طرابزون سبور التركي مشاركته في المسابقة رفقة الفراعنة.



وكتب تريزيجيه على حسابه بموقع فيسبوك: بالتوفيق لمنتخب مصر الاوليمبي في أولمبياد باريس ٢٠٢٤..سعيد بثقة الجهاز الفني للمنتخب .. و كنت أتمنى المشاركة في هذا المحفل الكبير وتمثيل منتخب بلدي.



وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

جدول مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه أوزبكستان 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.