يورو 2024.. ترتيب المجموعة الخامسة قبل انطلاق مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم، مواجهات المجموعة الخامسة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تضم منتخبات بلجيكا وأوكرانيا وسلوفاكيا ورومانيا.

ويمتلك منتخبات المجموعة الخامسة بلجيكا ورومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا رصيد ثلاث نقاط، بعد أن خاض كل منهم مباراتين في دور المجموعات.

ترتيب المجموعة الخامسة في يورو 2024

رومانيا: 3 نقاط

بلجيكا: 3 نقاط

سلوفاكيا: 3 نقاط

أوكرانيا: 3 نقاط

ويستعد منتخب رومانيا لمواجهة نظيره سلوفاكيا اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة ببطولة يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

موعد مباراة رومانيا وسلوفاكيا

تنطلق مباراة رومانيا وسلوفاكيا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة رومانيا وسلوفاكيا

تنقل مباراة رومانيا وسلوفاكيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت ماكس الناقل الحصري لبطولة يورو 2024.

وعلى الجانب الآخر، يتقابل منتخب بلجيكا بنظيره أوكرانيا مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة ببطولة يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

موعد مباراة بلجيكا وأوكرانيا

تنطلق مباراة بلجيكا وأوكرانيا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وأوكرانيا

تنقل مباراة بلجيكا وأوكرانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت ماكس الناقل الحصري لبطولة يورو 2024.