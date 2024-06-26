فضيحة تحكيمية جديدة في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

انتشرت أنباء عن فضيحة تحكيمية في إحدى مباريات الدوري المصري بين فريقي سبورتنج وحرس الحدود، حيث تحسم من خلالها المتأهل إلى الدوري الممتاز.

ويواجه فريق سبورتنج من الدرجة الثالثة نظيره حرس الحدود من الدرجة الثانية، من أجل حسم التأهل إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

حكم المباراة نزل بفريق واحد فقط دون الآخر إلى أرض الملعب وتم عزف السلام الوطني، ثم قام هذا الفريق بمصافحة الحكم، ولم يخرج لاعبو الخصم من غرفة الملابس.

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وحتى الآن يتعادل فريق حرس الحدود مع نظيره سبورتنج إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة المقامة على أرضية استاد حرس الحدود.

ويتصدر فريق حرس الحدود حتى الآن جدول ترتيب المجموعة في جولة التأهل الرباعية برصيد 11 نقطة، ويتواجد سبورتنج في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.