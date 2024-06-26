رسمياً.. حرس الحدود يصعد إلى الدوري المصري بالفوز على سبورتنج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تصوير - حازم جودة:

صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود رسيماً إلي الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب الفوز على سبورتنج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دورة الترقي .

تقدم جلال الشرقاوي بالهدف الأول للحرس في الدقيقة 46، ثم تعادل سبورتنج في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني عن طريق طارق سيد.

وقبل نهاية المباراة وبالتحديد في الدقيقة 90+6 خطف محمود ممدوح الهدف الثاني لحرس الحدود ليقود فريقه للصعود للدوري الممتاز.

ويذكر أن فريق بتروجيت صعد إلي الدوري الممتاز بعدما تصدر جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 64 نقطة، ومعه غزل المحلة صاحب الوصافة برصيد 52 نقطة.