سقوط مساعد حكم مواجهة كندا والبيرو مغشيا عليه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار الجواتيمالي أومبرتو بانجوي، المساعد الثاني لحكم مباراة بيرو وكندا، في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، الذعر، بعدما انهار بشكل مفاجئ على أرضية ملعب المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من عمر اللقاء، الذي انتهى بفوز كندا 1/ صفر، سقط بانجوي على أرضية ملعب تشيلديرن ميرسي بارك بمدينة كانساس سيتي، ليتوقف اللعب دقائق عدة لإسعافه.

وكان حارس المرمى الكندي ماكسيم كريبو، أول من هرع لبانجوي بعد رؤيته للواقعة، قبل أن ينبه حكم الساحة الجواتيمالي ماريو إسكوبار، للفت انتباهه.

وبدا تأثر بانجوي بارتفاع درجة الحرارة الشديد داخل أرض الملعب، إذ قام الطاقم الطبي بعلاجه، وتم نقله خارج الملعب بواسطة محفة، فيما ظهرت علامات القلق على لاعبي المنتخبين.

وتم الدفع بالحكم الرابع الإكوادوري ريكاردو فابيان بارين كوردوفا، بدلا من بانجوي في الشوط الثاني للقاء.

وفيما يتعلق بمعظم فترات الشوط الأول، كان ما يقرب من ثلثي المدرجات داخل مغطى بالظل، غير أن الجزء الذي لا يقع في الظل هو المكان الذي كان يتمركز فيه بانجوي، حسبما أفاد الموقع الالكتروني الرسمي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.