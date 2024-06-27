خلافات فى إدارة الزمالك حول مباراة سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير الكرة المصرية موقف الزمالك من استكمال مبارياته في بطولة الدوري الممتاز قبل تنفيذ طلباته التي حددها في بيانه من عدمه والتي يأتي عاي رأسها إعادة ترتيب مباريات الدور الدوري بحيث تقام المؤجلات قبل استكمال مباريات الدور الثاني.

وأعلنت رابطة الأندية جدول المباريات المتبقية من الدوري وتجاهلت طلب الزمالك مما وضع مجلس ادارة الزمالك في " ورطة " .

وهناك خلافات وانقسامات بين الأعضاء حول موقف فريق الكره من لعب مباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل حيث طالب عدد من الأعضاء بالاستمرار فى إصرار المجلس على مطالبه الأربعه وتصعيد الأمر إلى المحكمه الرياضيه بدعوى أن هناك عدم تكافؤ للفرص بين الأنديه وهو مايتنافى مع مبادئ الفيفا باللعب النظيف بالإضافة إلى الأخطاء التى وردت فى خطاب رابطة الأنديه الذى اعتبر الزمالك منسحبا وليس معتذرا رغم أن الإنسحاب ينص على ذهاب الفريق المنافس إلى الملعب والانتظار لمدة عشرين دقيقه ثم يعلن طاقم التحكيم انسحاب الفريق الاخر وهو مالم يحدث..بينما طالب أعضاء آخرون بلعب مباراة سيراميكا فى ظل تمسك الرابطه بتطبيق اللائحه حيث سيستمر خصم نقاط أخرى من الفريق مما سيعرضه إلى خطر الهبوط. . ويري بعض الاعضاء ان يتم خوض لقاء سيراميكا بالناشئين اعتراضا علي موقف رابطة الاندية .

و استفسر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق من مجلس الإدارة عن طريق عبدالواحد السيد مدير الكرة عن مصير مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة، وأكد المجلس للمدرب أن الأمر النهائي لم يتخذ حتى الآن وسيتم ابلاغة به .

واعد جوزيه جوميز خطة بديلة حال عدم لعب مباراة سيراميكا من أجل تجهيز اللاعبين وهي خوض مباريات ودية، للحفاظ على لياقة اللاعبين، تحسبا لعودة المشاركة في المباريات مرة أخرى في الفترة المقبلة.

ويواصل فيه الفريق الأول تدريباته استعدادا لما سيسفرعنه قرار مجلس الإداره حيث خاض الفريق تدريبه مساء أمس الأول الثلاثاء على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً للفترة المقبلة.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شرح خلالها جوميز بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في المران وطالب اللاعبين بالتركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد.ز وبعد ذلك عقد جوميز جلسة خاصة مع يوسف أوباما لاعب الفريق لمنحه بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها استعداداً للمرحلة المقبلة.

ويخوض الخماسي محمود عبد الرازق"شيكابالا" والتونسي سيف الجزيري والفلسطيني ياسر حمد وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" تدريبات تأهيلية .

وعلى جانب اخر رد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة على حقيقة تصريحاته بشأن هبوط فريق الزمالك للدرجة الرابعة إذا لم يخض مباراة سيراميكا كليوباترا وقال :غير حقيقي إنني صرحت بذلك أو أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، لقد اتفقنا علي عدم الحديث حتى لا تزداد الفجوة.

وشدد :لابد من انتهاء هذا الموضوع ولا يجوز أن نتحدث عن هبوط الزمالك للدرجة الرابعة، ولا يسمح أن يطبق هذا القرار على الزمالك، لأن الأهلي والزمالك هرمي الكرة في مصر".

وعن حقيقة تقديم اقتراح حول تأجيل قمة الأهلي والزمالك، كشف :"لم يحدث نهائيًا أن تم تقديم هذا الاقتراح، رابطة الأندية منظومة محترفة وتطبق قرارتها ولا تجامل ومحايدة مع الجميع ونحرص على استكمال الدوري بشكل محترم .