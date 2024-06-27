يورو 2024 : تعرف على مواجهات الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أسدال الستار على مباريات الدور الاول لبطولة يورو 2024 تم الكشف عن المنتخبات التي تأهلت للدور الثاني من البطولة والذي سيقام بنظام خروج المغلوب بين المنتخبات الستة عشرة المتأهلة له .

وكانت نتائج الدور الاول قد اسفرت عن تأهل المنتخبات التالية عن المجموعات من الاولى الى السادسة .

المجموعة الاولى : تأهل منتخب المانيا ومنتخب سويسرا .

المجموعة الثانية : تأهل منتخب أسبانيا ومنتخب ايطاليا .

المجموعة الثالثة : تأهل منتخب انجلترا و منتخب الدانمارك ومنتخب سلوفينيا ( أفضل ثوالث )

المجموعة الرابعة : تأهل منتخب النمسا ومنتخب فرنسا ومنتخب هولندا ( أفضل ثوالث ) .

المجموعة الخامسة : تأهل منتخب رومانيا ومنتخب بلجيكا و منتخب سلوفاكيا ( افضل ثوالث ) .

المجموعة السادسة : تأهل منتخب البرتغال و منتخب تركيا و منتخب جورجيا ( أفضل ثوالث ) .

وعلى ذلك ستكون مواجهات دور ال 16 على النحو التالي :

يوم السبت 29 يونيو 2024 :

المانيا مع الدانمارك

ايطاليا مع سويسرا

يوم الاحد 30 يونيو 2024 :

أسبانيا مع جورجيا

أنجلترا مع سلوفاكيا

يوم الأثنين 1 يوليو 2024 :

البرتغال مع سلوفينيا

فرنسا مع بلجيكا

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 :

تركيا مع النمسا

هولندا مع رومانيا