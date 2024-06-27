قانون "غريب" في ألمانيا يمنع لامين يامال من المشاركة مع إسبانيا.. ما الحقيقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب إسبانيا مشكلة في يورو 2024 المقام حاليا في ألمانيا، بسبب لامين يامال البالغ من العمر 16 عاما، ويمكن للماتادور أن يخالف قوانين العمل في البلد المضيف، وفقا لصحيفة "The Mail".

وظهر يامال لأول مرة على المستوى الدولي في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد جورجيا، ليصبح أصغر لاعب وأصغر هداف في إسبانيا بعد أن سجل الهدف النهائي في الفوز 7-1.

وبدأ الأمر بعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في الجولة الثانية، والتي فاز بها منتخب الماتادور بهدف نظيف، وشهدت المباراة خروج لامين يامال في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي انطلقت في العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت ألمانيا.

وذكرت حينها "ذا ميل"، نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية، أن إسبانيا قد تخالف قوانين العمل، في حالة ظهور يامال في مباراة ألبانيا، وذلك لأن القانون يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما عن العمل بعد الساعة 9 مساءًا، مع السماح للرياضيين بالمشاركة حتى الساعة 11 مساءً.

وأضافت الصحيفة، أنه تم منح إعفاء خاص للرياضيين، حيث يُسمح لهم باللعب حتى الساعة 11 مساءً، على الرغم من أن ذلك يشمل وقتًا للاستحمام وإكمال الأنشطة الإعلامية بعد المباراة.

وفي حالة مخالفة قوانين العمل في ألمانيا، توقع غرامة مالية على صاحب الفعل تصل إلى 30 ألف يورو (25390 جنيهًا إسترلينيًا).

وفي المباراة الأولى لإسبانيا ضد كرواتيا، لم تظهر مشكلة القوانين الألمانية، لأنها انتهت في الثامنة مساءًا بتوقيت ألمانيا، ولكن ظهر الأمر بعد لقاء إيطاليا، الذي أقيم في التاسعة مساءً، وخرج لامين يامال مستبدلا في الدقيقة 71، أي في تمام الساعة 10:21 مساءًا.

ولكن في المباراة الأخيرة لإسبانيا في دور المجموعات ضد ألبانيا، والتي أقيمت في التاسعة مساء الإثنين الماضي بتوقيت ألمانيا، شارك لامين يامال في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، أي في تمام الساعة 10:22، وهذا يعني أنه خالف القانون الذي ذكرته صحيفة "بيلد"، ولكن لم يذكر حتى الآن ما إذا دفع منتخب إسبانيا الغرامة المقررة.

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