الامارات | مجلس الشارقة الرياضي ينظم سباق جري داخلي 7 يوليو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم فعالية "جري الزاهية " يوم الأحد 7 يوليو المقبل في سيتي سنتر الزاهية في نسخته الرابعة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية وبالتعاون مع سيتي سنتر الزاهية والقدرة للخدمات الرياضية وعدد من الجهات الراعية والداعمة كما تأتي ضمن أنشطة صيف الشارقة الرياضي وإتاحة الفرصة لمحبي رياضة الجري للمشاركة في الفعالية التي تقام داخليا.

وقال المجلس في بيان له أن السباق يستهدف 250 مشاركاً من كلا الجنسين لفئات المواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة.

وينطلق الحدث بسباق 800 متر في الساعة 7:00 صباحا ويعقبه بعشرة دقائق سباق 8 كلم فيما ينطلق سباق 4 كلم الساعة 7:12 ويبدأ تتويج الفائزين بعدها بساعة.