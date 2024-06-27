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الامارات | مجلس الشارقة الرياضي ينظم سباق جري داخلي 7 يوليو

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الشارقة-الإمارات اليوم. 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم فعالية "جري الزاهية " يوم الأحد 7 يوليو المقبل في سيتي سنتر الزاهية في نسخته الرابعة ضمن سلسلة الفعاليات المجتمعية وبالتعاون مع سيتي سنتر الزاهية والقدرة للخدمات الرياضية وعدد من الجهات الراعية والداعمة كما تأتي ضمن أنشطة صيف الشارقة الرياضي وإتاحة الفرصة لمحبي الجري للمشاركة في الفعالية التي تقام داخليا.
وقال المجلس في بيان له أن السباق يستهدف 250 مشاركاً من كلا الجنسين لفئات المواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة.
وينطلق الحدث بسباق 800 متر في الساعة 7:00 صباحا ويعقبه بعشرة دقائق سباق 8 كلم فيما ينطلق سباق 4 كلم الساعة 7:12 ويبدأ تتويج الفائزين بعدها بساعة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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