المصري يهزم الإسماعيلي بالنيران الصديقة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز المصري على مضيفه الإسماعيلي 1 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل محمد دسوقي لاعب الإسماعيلي هدف المصري الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13.

ورفع المصري رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز زد على طلائع الجيش 4/1.

وسجل عبد الرحمن البانوبي هدف التقدم لزد في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 50 سجل شادي حسين الهدف الثالث لزد، فيما سجل جودوين تشيكا الهدف الوحيد لطلائع الجيش في الدقيقة 62.

ومع حلول الدقيقة 79 سجل مصطفى سعد الهدف الرابع لزد.

ورفع زد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.