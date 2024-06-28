الأهلي يرفض مشاركة عبد المنعم وعاشور في الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - رفض مسؤولو النادي الأهلي مشاركة الثنائي محمد عبد المنعم وإمام عاشور في أولمبياد باريس المقررة خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

وحدثت اتصالات ودية بين مسؤولي المنتخب الأولمبي والأهلي لاستطلاع رأي القلعة الحمراء بشأن الاستعانة بالثنائي عبد المنعم وعاشور في الأولمبياد وفقًا لرغبة البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي.

وأكدت مصادر داخل الأهلي أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني يرفض تماماً فكرة الاستغناء عن خدمات عبد المنعم وعاشور تحديداً لأنهما من العناصر الأساسية وهناك فوارق واضحة بينهما وبين اللاعبين الذين يشاركون على حسابهم.

ويترقب مسؤولو الأهلي وصول إخطار رسمي بالقائمة المستدعاة من جانب المنتخب الأولمبي لإعلان موقف القلعة الحمراء خاصة أن هناك العديد من المباريات في الدوري الممتاز خلال الفترة التي ستقام بها الأولمبياد.