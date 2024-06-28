الزمالك يطالب النقاز بسداد 160 الف دولار

ياسر رشاد - القاهرة - إستعجل مسئولو نادي الزمالك التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق والإسماعيلي الحالي، من أجل تسوية المستحقات المتأخرة عليه لصالح القلعة البيضاء في أسرع وقت .

حمدي النقاز مطالب بدفع 160 ألف دولار لصالح نادي الزمالك في الحكم الصادر في حقه بسبب المبلغ المستحق لصالح نادي الزمالك، ويرغب اللاعب في حل أزمة مستحقاته مع الزمالك ودفع المبلغ المستحق من أجل إنهاء الإيقاف الموقع عليه من قبل فيفا والعودة للمشاركة في مباريات الإسماعيلي، وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

وجاءت قيمة الغرامة على حمدى النقاز بواقع 110 ألف دولار عن قيمة القسط الأخير في التسوية التي كان أبرمها اللاعب مع الزمالك و50 ألف دولار غرامة تأخير اللاعب في السداد

و تلقى النادى الاسماعيلى، خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" يفيد بإيقاف التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق، لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب تأخيره في سداد مستحقات نادى الزمالك حتى الآن، والتي على أثرها غاب اللاعب عن قائمة الدراويش لمواجهة إنبى.