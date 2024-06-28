كواليس اتصالات الزمالك ورابطة الأندية في الساعات الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - علمت "الخليج 365" أن المفاوضات التى دارت بين حسين لبيب، رئيس الزمالك، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، خلال الساعات الماضية، دارت حول تسهيل مهمة الحصول على الرخصة حتى يتسنى للفريق اللعب فى الكونفدرالية، بعد التصريح الذى صدر عن رئيس الرابطة فى أحد البرامج، أنه فى حال عدم تسديد الزمالك الغرامات الموقعة عليه حتى نهاية يونيو، فإنه لن يحق له المشاركه فى البطولة الأفريقية، وهو ما أدى إلى حالة من الخوف والقلق داخل القلعة البيضاء.

وأيد عدد من أعضاء المجلس عودة فريق الكرة للمشاركة فى البطولة المحلية فى حال الحصول على الرخصه وإقالة رئيس لجنة الحكام ورئيس لجنة المسابقات حتى يحصل النادى على مكاسب تعزز موقفه أمام الجماهير البيضاء المؤيدة للمجلس.

وأكد مصدر مسئول داخل الزمالك، أن الفريق يحق له طبقًا للائحة تجديد رخصته الأفريقية لأنه ليس لديه أي مديونية واجبة السداد لخالد بوطيب حتى تاريخ ٣١ مارس، وأن المديونية تخص شهر أبريل، ولذلك طبقًا للائحة يحق له الحصول على الرخصة.

وقرر مجلس الإدارة أن يكون فى حال انعقاد دائم لتحديد الموقف النهائي بشأن المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقررة، غدًا السبت، فى الجوله الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز، حيث تمت اتصالات مكثفة خلال الساعات الأخيرة لتسوية الأزمة الواقعة بين المجلس ورابطة الأندية، خصوصًا أن الزمالك اعتذر عن عدم لعب لقاء القمة لعدم تحقيق مطالبه الأربعة التى وردت فى البيان الذى صدر بعد مباراة المصري.