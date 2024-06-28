موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز عند مواجهة سيراميكا كليوباترا على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من المسابقة المحلية.

وكانت هناك شكوك حول خوض الزمالك المباراة بعد انسحابه في المباراة الماضية أمام الأهلي بعد عدم تحقيق مطالبه التي حددها لاتحاد الكرة ورابطة الأندية، ولكن مجلس إدارة نادي الزمالك أصدر بيانا أكد خلاله مشاركته في لقاء سيراميكا المقرر مساء السبت.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مساء السبت في تمام السابعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من المسابقة المحلية.

وكان الزمالك قد خسر أخر مبارياته أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ما جعله يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة.