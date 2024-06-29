غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يفقد نادي الزمالك 12 لاعبًا من الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويغيب عن الزمالك كل من: “محمود حمدي الونش، مصطفى الزناري، أحمد حمدي،أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، محمود عبد الرازق شيكابالا، سيف الجزيري، ياسر حمد، سيف فاروق جعفر، مهاب ياسر، ناصر منسي، سامسون أكينيولا”.

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وضمت قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي – عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف «روقا» – محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – سيد عبد الله «نيمار» – إبراهيما نداي – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – محمد عاطف.

الهجوم: يوسف أوباما – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى «زيزو».