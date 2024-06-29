محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الأهلي مساء أمس الجمعة فوزًا هاماً في مسيرته بالدوري على نظيره فاركو ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري؛ للحفاظ على المنافسة مع بيراميدز.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض خيارات المدير الفني للأهلي مارسيل كولر خلال اللقاء كما أشاد بأخرى بجانب أداء بعض اللاعبين خلال اللقاء.

ورفع الأهلي رصيده عقب الفوز إلى النقطة 48 في المركز الثاني بعدما خاض 20 مباراة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي خاض 25 مباراة.

ويُمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على فاركو بمطالعة الألبوم أعلاه:

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