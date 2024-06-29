"عودة زيزو وعواد".. قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على قائمة الفريق النهائية لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك للقاء عودة كل من، أحمد سيد زيزو، محمد عواد، محمد شحاتة وإبراهيما نداي، بعد غيابهم عن مباراة مباراة فاركو الماضية.

وجاءت قائمة الفارس الأبيض للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد، محمد صبحي، عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد رفاعي، عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد شحاتة، زياد كمال، عمار ياسر، ترافيس موتيابا، سيد عبد الله "نيمار"، إبراهيما نداي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو".

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