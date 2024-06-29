خبير لوائح: الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - قال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح أنه يجب على نادي الزمالك تسوية مستحقاته المالية، من أجل الحصول على رخصته الإفريقية، والمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم القادم.

أضاف طلال عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية: "على نادي الزمالك تسوية مستحقاته أولًا قبل الحصول على رخصته الإفريقية".

وتابع تصريحاته: "حال عدم قيام الزمالك بتسوية مستحقاته خلال اليومين القادمين، لن يحصل على رخصته الإفريقية، وأرى أنه يجب على إدارة الزمالك فتح أبواب تواصل مع الاتحادين الإفريقي والمصري لحل هذه الأزمة".

وأختتم طلال عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "من الممكن أن يضمن الزمالك للاتحاد الكرة المصري تسوية مستحقاته المالية، ولكن حال عدم السداد يتعرض اتحاد الكرة للعقوبات".