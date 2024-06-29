رئيس بلدية المحلة: "على الرابطة الجلوس مع الأندية لتفادي أزمات جديدة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصطفى الشامي، رئيس نادي البلدية عن رأيه في موقف الزمالك الذي اتخذه ضد رابطة الأندية المصرية واتحاد الكرة، بعدم خوض مباريات الدور الثاني حتى انتهاء جميع الأندية من خوض مباريات الدور الأول، قبل أن يتراجع مساء أمس الجمعة.



وقال الشامي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، " إن الجميع حزين من الوضع، وهناك أزمة شديدة، وما يحدث كان بسبب أزمات متراكمة، وليست وليدة اللحظة، والخروج منها يجب أن يتم من خلال الاستماع لمشاكل جميع الأندية".

وتابع: "الجدول الذي أرسلوه للأندية يشير إلى وجود اجتماع في شهر يوليو مع الأندية، ولم يتم أي رد على مشاكل الأندية، وهل تم تباحثها من الأساس أم لا".

وأكمل: "الأندية لم تجلس مع الرابطة، وهذا ما ندعوا له خلال الأيام الماضية، وأنا أذهب إلى الجمعية العمومية مرتين ولم تكتمل".

وأضاف: "موقف الزمالك الأخيرة أظهر على الشاشة الكبيرة كم المشاكل التي تحيط بنا".