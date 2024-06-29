كوبا أمريكا.. كولومبيا تفوز على كوستاريكا بثلاثية وتتصدر مجموعتها

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب كولومبيا على كوستاريكا بثلاثة اهداف دون رد فجر اليوم السبت على ملعب "جامعة فينيكس" في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024.

سجل منتخب كولومبيا أهدافه عن طريق كل من لويس دياز من علامة الجزاء بحلول الدقيقة 30، وعزز دافينسون سانشيز الهدف الثاني من رأسية في شباك كوستاريكا في الدقيقة 59، ووقع كوردوبا على ثالث أهداف كولومبيا بعدما تلقى تمريرة حاسمة من جيمس رودريجيز عند الدقيقة 59.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب كولومبيا ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط ويليه البرازيل وكوستاريكا بنقطة واحدة في المركز الثاني والثالث ويتذيل المجموعة باراجواي بدون رصيد.

وكان منتخب كولومبيا قد فاز على باراجواي في الجولة الأولى بهدفين لهدف بينما تعادل منتخب كوستاريكا مع البرازيل بدون أهداف.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره الباراجوياني بعد قليل لحساب منافسات الجولة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا.