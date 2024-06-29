منتخب كولومبيا يحسم تأهله لربع نهائي كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب كولومبيا في مواصلة انطلاقته المثالية في بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد تحقيقه الفوز الثاني تواليا بدور المجموعات علي نظيره منتخب المكسيك، في المباراة التي جمعت بنيهما على ملعب "ستايت فارم"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق المنتخب الكولومبي فوزا مريحا على كوستاريكا بنتيجة 3-0، صباح السبت، ليضمن تأهله إلى ربع النهائي.

تقدم "لوس كافيتيروس" بهدف أول من ركلة جزاء، سجله لويس دياز بعد مرور نصف ساعة.

وفي الشوط الثاني، سجلت كولومبيا هدفين متتاليين في غضون 3 دقائق، عن طريق دافينسون سانشيز وجون كوردوبا.

بهذه النتيجة، رفعت كولومبيا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، لتضمن التأهل إلى ربع النهائي رفقة الأرجنتين وفنزويلا.

وأصبح منتخب كولومبيا رابع المتأهلين لربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد الأرجنتين وفنزويلا وأوروجواي في المجموعات الأولى والثانية والثالثة على الترتيب.

‏‎واستهل منتخب كولومبيا مشواره في كوبا أمريكا بفوز ثمين على باراجواي بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل منتخب كوستاريكا بدون أهداف مع البرازيل ويلتقي السامبا مع باراجواي بعد قليل في ختام الجولة الثانية، على أن تختتم المجموعة بلقائي كولومبيا مع البرازيل وكوستاريكا ضد باراجواي فجر الأربعاء المقبل.