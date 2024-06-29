أزمة بين كولر وكهربا في الاهلي.. إعلامي يكشف الكواليس

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ونظيره فاركو، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، خلافًا بين محمود كهربا لاعب القلعة الحمراء ومدربه مارسيل كولر.

محمود كهربا لاعب النادي الاهلي، رفض خوض مران اللاعبين المستبعدين بعد مباراة الفريق أمام فاركو التي أقيمت أمس الجمعة في بطولة الدوري، وهو ما أدى إلى غضب كولر بشكل كبير بسبب رد فعل اللاعب، وذلك وفقًا لما أكدته التقارير.

وفاز الاهلي على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا.. الزمالك يحسم اتفاقه مع نجم الفريق لتجديد عقده

وأكد الإعلامي سيف زاهر، أن كهربا كان يتمرن ثم خرج من المران بحجة الإصابة، وقام كولر بالرد خلال المؤتمر الصحفي والذي أوضح أنه ليس لديه أي تفاصيل عن هذا الأمر.

وأشار إلى أن كولر يثق بأن كهربا لا يستحق اللعب لمدة 90 دقيقة، بينما يصر اللاعب على خوض المباريات بشكل كامل.

وشدد على أن كهربا خارج حسابات كولر، إلا أنه من الوارد أن يحدث أي شيء يغير من قناعات المدرب، مثلما حدث مسبقًا مع أحمد عبد القادر ورامي ربيعة وأكرم توفي.