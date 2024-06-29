الامارات | البرازيل تحقق أول انتصار في كوبا أميركا.. تغلبت على باراغواي برباعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عوّضت البرازيل تعادلها الافتتاحي المخيّب أمام كوستاريكا بفوز سهل على الباراغواي 4-1 في لاس فيغاس الأميركية، ضمن بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، فيما ضمنت كولومبيا بلوغ ربع النهائي.

وسجّل لحاملة اللقب تسع مرات فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني (35، 45+5)، الشاب سافيو (43) ولوكاس باكيتا (65 من ركلة جزاء)، وللخاسر عمر ألديريتي (48).

ورفعت البرازيل رصيدها إلى أربع نقاط لتقترب منطقياً من التأهل عن المجموعة الرابعة التي شهدت فوزاً ثانياً لكولومبيا على حساب كوستاريكا 3-0 وضمانها احدى بطاقتي ربع النهائي.

وقال فينيسيوس الذي قاد ريال مدريد إلى لقبي بطولة إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، لشبكة فوكس سبورتس الأميركية "أقدّم أفضل ما لدي عندما ألعب مع المنتخب. سنحاول بذل قصارى جهدنا لاحراز لقب كوبا أميركا".

وبعد تعادلها الافتتاحي السلبي مع كوستاريكا عندما قدّمت أداء متواضعاً نسبة إلى تاريخها العريق، لم تكن بداية "سيليساو" ناجعة في نيفادا، إذ أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة 32 أطاحها باكيتا خارج الخشبات. كانت الطرف الأكثر استحواذاً دون ترجمة فرصها إلى أهداف، فيما اعتمدت "ألبيروخا" على الهجمات المرتدة واختبرت الحارس أليسون بيكر في أكثر من مناسبة.

لكن باكيتا عوّض سريعاً، بتمريرة إلى فينيسيوس الذي افتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق اثر جملة فنية رائعة لأربعة لاعبين عبّروا عن ثقافة "جوغو بونيتو" البرازيلية (35). وهذا الهدف الأوّل لفينيسيوس (23 عاماً) في البطولة القارية.

وقبل انتهاء الشوط الأوّل، عزّز سافيو البالغ 20 عاماً الفارق بعد مجهود فردي مميّز من رودريغو المحترف أيضاً مع ريال مدريد (43)، قبل أن يحسم فينيسيوس الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، النقاط منطقياً قبل الدخول إلى غرف الملابس (45+5).

في الشوط الثاني من المباراة التي شهدت خشونة وتدافعاً بين اللاعبين، قلّص ألديريتي الفارق من تسديدة قوية أرضية من خارج منطقة بيكر (48)، قبل أن يعوّض باكيتا ركلته المهدرة بثانية متقنة في الشباك اثر لمسة يد على بييرو وماسا (65).

وأكملت الباراغواي المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 81، بعد طرد أدريان كوباس الذي تسبّب بركلة الجزاء الأولى.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة، تلعب البرازيل، بطلة العالم خمس مرّات (رقم قياسي)، مع كولومبيا في سانتا كلارا، كاليفورنيا الثلاثاء في مواجهة ستمنح البرازيل الصدارة بحال فوزها، والباراغواي التي فقدت آمالها بالتأهل مع كوستاريكا في تكساس.

وستكون البرازيل بحاجة لنقطة التعادل في مباراتها المقبلة مع كولومبيا لتضمن بلوغها ربع النهائي رسمياً.

واستُبعد عن تشكيلة المدرّب دوريفال جونيور (62 عاماً) في هذه البطولة، لاعب الوسط كازيميرو، المهاجمان غابريال جيزوس وريشارليسون والمدافع المخضرم تياغو سيلفا، فيما يغيب حارس مانشستر سيتي الإنكليزي إيدرسون بسبب الاصابة.

- كولومبيا ثالث المتأهلين -وفي المباراة الثانية، في غلندايل، أريزونا، حققت كولومبيا فوزها الثاني توالياً، بعد الأوّل على الباراغواي 2-1، بسهولة أمام كوستاريكا 3-0.

باتت ثالث المتأهلين إلى دور الثمانية، بعد أرجنتين ليونيل ميسي حاملة اللقب وفنزويلا.

وتابع فريق المدرّب الأرجنتيني نستور لورنسو سلسلته المميزة بواقع 25 مباراة دون خسارة، منذ سقوطه أمام الأرجنتين في شباط/فبراير 2022.

سجّل لمنتخب "كافيتيروس" لويس دياس من نقطة الجزاء بأسلوب متقن، بعد خطأ غير مبرّر ارتكبه حارس كوستاريكا باتريك سيكيرا على حافة المنطقة ضد جون كوردوبا (31). وهذا الهدف الخامس للاعب ليفربول الإنكليزي في البطولة القارية.

وفيما حاولت كوستاريكا اللعب بإيجابية في الشوط الثاني وخلق المشكلات لكولممبيا، سجّل قلب الدفاع دافينسون سانشيس من كرة رأسية الهدف الثاني لبلاده اثر ركنية من جون أرياس (59)، ثم قضى كوردوبا على آمال "لوس تيكوس" من لعبة جميلة صنعها المخضرم خاميس رودريغيس الذي مرّر كرته الحاسمة الثالثة في النهائيات الحالية (62).

ويكفي كولومبيا نقطة التعادل في مباراتها مع البرازيل، لضمان صدارة المجموعة ومواجهة وصيف المجموعة الثالثة التي تتصدّرها الأوروغواي راهناً.