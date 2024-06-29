شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا.. أوباما فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها بعد قليل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري (دورى NILE).

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر.

وفاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد بآخر ظهور فى المسابقة، فيما تعرض للخسارة من الاهلى بنتيجة اعتبارية بهدفين دون رد بعد رفضه خوض القمة، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.



وحذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لاعبيه من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك فريق سيراميكا، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط والتقدم فى جدول الترتيب.