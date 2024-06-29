"عواد وروقا".. دكة بدلاء الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق الرسمي للمباراة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر - عبدالمجيد - المثلوثي - شحاتة.

خط الوسط: دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شلبي - أوباما - زيزو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض كلا من:

"محمد عواد، أحمد مجدي، محمد أشرف روقا، زياد كمال، سيد عبدالله نيمار، ترافيس موتيابا، محمد عاطف، إبراهيما نداي وعمار ياسر".