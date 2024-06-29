هافيرتز يقود تشكيل ألمانيا أمام الدنمارك باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم بقيادة يوليان ناجلسمان، عن تشكيل مواجهة الدنمارك الرسمي، ضمن منافسات دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر انطلاق مواجهة المنتخب الألماني أمام نظيره الدنماركي في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب سيجنال إيدون بارك.

وكان المنتخب الألماني قد حصل على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بعدما تصدر مجموعته ، بينما تأهل منتخب الدنمارك كوصيف لمجموعته.

تشكيل ألمانيا أمام الدنمارك

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميش، أنطونيو روديجر، نيكو شلوتربيك، ديفيد راوم.

خط الوسط: أندريش، توني كروس.

خط الوسط الهجومي: ليروي ساني، إيلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.