أرقام قياسية بعد فوز سويسرا على إيطاليا في يورو 2024

تأهل منتخب سويسرا الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي أمم أوروبا “يورو 2024“، بعد إقصاء إيطاليا، والفوز عليه بنتيجة هدفين دون رد.

أحرز ريمو فريلير، الهدف الأول لمنتخب سويسرا في الدقيقة 37، ومع بداية الشوط الثاني سجل روبن فارجاس الهدف الثاني عند الدقيقة 46.

وينتظر منتخب سويسرا الفائز من مباراة إنجلترا أمام سلوفاكيا، والتي ستقام يوم غد الأحد، في تمام الساعة 7 مساءً.

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أرقام قياسية من مباراة إيطاليا وسويسرا

تم إقصاء كل من الفائزين الثلاثة الأخيرين في نهائيات بطولة أوروبا UEFA من دور الـ16 في البطولة التالية – إسبانيا في يورو 2016، والبرتغال في يورو 2020، وإيطاليا في يورو 2024.

فشل حامل اللقب (إيطاليا) في تسجيل أي تسديدة على المرمى في الشوط الأول من المباراة للمرة الثانية في بطولة أمم أوروبا 2024.

في الشوط الأول، أكمل جرانيت تشاكا تمريرات في الثلث الأخير (22) أكثر من إجمالي تمريرات الفريق الإيطالي (21).

استقبلت شباك إيطاليا الآن عددًا من الأهداف في يورو 2024 يماثل ما تلقته طوال البطولة في يورو 2020 (4).