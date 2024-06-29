ترتيب الدوري والهدافين بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

يقدم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين، بعد فوز نادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وخطف الزمالك فوزًا مثيرًا في أخر دقائق المباراة على نظيره سيراميكا كليوباترا.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز – 62 نقطة – 25 مباراة.

2- الأهلي – 48 نقطة – 20 مباراة.

3- المصري – 45 نقطة – 27 مباراة.

4- زد – 41 نقطة – 26 مباراة.

5- إنبي- 41 نقطة – 27 مباراة.

6- فيوتشر – 41 نقطة – 27 مباراة.

7- سموحة – 39 نقطة – 26 مباراة.

8- الزمالك – 37 نقطة – 22 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا – 37 نقطة – 27 مباراة.

10- الاتحاد السكندري – 37 نقطة – 28 مباراة.

11- طلائع الجيش – 34 نقطة – 26 مباراة.

12- الإسماعيلي – 31 نقطة – 28 مباراة.

13- الجونة – 31 نقطة – 28 مباراة.

14- البنك الأهلي- 30 نقطة – 28 مباراة.

15- فاركو – 25 نقطة – 28 مباراة.

16- بلدية المحلة – 23 نقطة – 27 مباراة.

17- الداخلية – 19 نقطة – 28 مباراة.

18- المقاولون العرب – 19 نقطة – 26 مباراة.

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ترتيب هدافي الدوي المصري

1- حسام أشرف (بلدية المحلة): 12 هدفًا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري)، فيستون مايلي (بيراميدز): 11 هدفًا.

3- حسام حسن (سموحة)، ياو أنور (البنك الأهلي): 10 أهداف.

4- مصطفى زيكو (زد)، صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا): 9 أهداف.

5- أحمد سيد زيزو (الزمالك)، أحمد بلحاج (سيراميكا كليوباترا)، محمد سالم (المقاولون العرب): 8 أهداف.