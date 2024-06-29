سويسرا تصنع التاريخ وتقصي إيطاليا من دور الـ16 ليورو 2024 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة سويسرا وإيطاليا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أمم أوروبا "يورو 2024".

وصنع منتخب سويسرا التاريخ وتأهل لدور ربع نهائي يورو 2024، عقب الفوز على إيطاليا بهدفين دون رد.

سجل هدف سويسرا الأول، فريلير في الدقيقة 37.

سجل هدف سويسرا الثاني، فارجاس في الدقيقة 46.

وبعد التأهل لدور ربع النهائي، ينتظر منتخب سويسرا الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا المقرر لها غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساء.

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