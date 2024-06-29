بالفرنسية.. طاهر يوجه رسالة لـ أنتوني موديست (صورة)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه لاعب النادي الأهلي، طاهر محمد طاهر، رسالة لزميله في الفريق أنتوني موديست.

ونشر طاهر عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له مع موديست وكتب باللغة "الفرنسية": "كان من دواعي سروري، اللعب بجانبك في الملعب يا أخي".

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن لجنة تخطيط النادي الأهلي قررت عدم تجديد عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست ورحيله بنهاية الموسم الجاري.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري الممتاز.

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