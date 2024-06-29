بعد الفوز على سيراميكا.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز نادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الزمالك قلب الطاولة على سيراميكا خلال دقيقتين فقط والفوز 4-2، بعدما كان التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة 89 والتي سجل فيها نداي الهدف الثالث، وأضاف زيزو الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.

وبهذا الفوز احتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 22 لقاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

ويلاقي الزمالك نظيره فاركو ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على استاد المقاولون العرب.

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