"العدالة غائبة فى الدورى المصرى".. الاتحاد السكندري يقدم احتجاجا رسميا ضد طاقم تحكيم لقاء الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قدم نادي الاتحاد السكندري احتجاجا رسميا لاتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام الداخلية، عبر بيان رسمي.

وأوضح الاتحاد السكندري في بيانه أن حكم المباراة لم يكن موفقا واتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق، وأبرزها عدم احتساب هدف صحيح للاعب مابولولو.

وجاء نص بيان الاتحاد السكندري كالتالي: ""VAR" الكرة المصرية خارج نطاق الخدمة، والعدالة غائبة فى الدورى المصري".

وأضاف: "أرسلت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجا رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادي الداخلية بقيادة الحكم محمد العتباني تستنكر فيه الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة اليوم".

وواصل: "حكم المباراة لم يكن موفقاً على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق، وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح للاعب مابولولو في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول اتفق جميع من شاهد وتابع المباراة على صحته، كان هذا الهدف الغير محتسب والذى تم إلغاءه كفيل بتغيير سير وأحداث المباراة بشكل كبير، وأثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة".

وأتم الاتحاد السكندري بيانه: "مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلباً على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته، وطالب نادى الاتحاد السكندري بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية غيرالعادلة وأصبحت العدالة غائبة بحق عن مباريات الدوري المصري لكرة القدم".

الجدير بالذكر أن مباراة الاتحاد السكندري والداخلية التي أقيمت اليوم السبت، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

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