الزمالك يكشف تطورات التجديد لثلاثي الفريق ويوجه رسالة للجماهير

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أخر تطورات تجديد عقود ثلاث لاعبين من الفريق الأول للكرة بالنادي، خلال الفترة الحالية.

وأكد سليمان في تصريحات تليفزيونية، بأن مجلس الإدارة سيجدد مع يوسف أوباما لاعب الفريق ومحمد عواد حارس المرمى خلال الفترة المقبلة.

وأشار بأن زيزو مستمر مع الزمالك لموسم ونصف الموسم وبأنه سيجدد مع القلعة البيضاء ومستمر مع الفريق.

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وقال:” قرار الزمالك بعدم لعب لقاء القمة كان في صالح الكرة المصرية وجماهير الزمالك غاضبة وحزينة لكن هناك بعض القرارات لابد من اتخاذها، مفيش هزار الفترة الجاية مع المسؤولين عن الكرة المصرية وعاوز حقي ولابد من ارتفاع مستوى الحكام الموسم المقبل وإعلان جدول كامل للدوري من لجنة المسابقات”.

وأكمل:” عبد الواحد السيد بيقولي جدول الدوري بيجيلي كل 4 ماتشات هل دة ينفع؟ وقرار مباراة بيراميدز وسموحة يخرج عقب اللقاء مباشرة هو احنا قاعدين على الناصية؟”.

واستمر:” هي رابطة الأندية كانت في الملعب عشان تطلع القرار لمباراة سموحة وبيراميدز فين التقرير؟”.

وواصل:” الزمالك يتفوق فنيا على الأهلي وفزنا عليهم في الدوري ولعبنا مباراة كبيرة في السعودية وحققنا بطولة إفريقية هذا الموسم”.