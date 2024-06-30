الزمالك يعلن تجديد عقد حارسه ويكشف حقيقة عقوبته بسبب الكونفدرالية

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تجديد تعاقد أحد حراس الفريق الأول لكرة القدم، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد سليمان في تصريحات تليفزيونية، بأن مجلس إدارة الزمالك قام بمجهود كبير من أجل حل أزمة القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية والتعاقد مع صفقات قوية لتدعيم الفريق.

وقال:” نتعرض لأحداث صاخبة من بعد التتويج بلقب الكونفدرالية، والمرحلة المقبلة لن أتحدث بخوف ونبحث عن المصلحة العامة للكرة المصرية”.

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ونفى الأنباء المترددة في الفترة الأخيرة بشأن تغريم الزمالك من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائلًا:” الحديث عن تغريم الزمالك نصف مليون دولار بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية كلام مغرض”.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا، برباعية مقابل هدفين ،في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك الكروي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره فريق فاركو، ضمن منافسات الدوري الأربعاء المقبل.