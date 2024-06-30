موعد مباريات ثمن نهائي يورو 2024 اليوم الأحد

يتنظر محبي كرة القدم حول العالم اليوم، الأحد، عدة مواجهات نارية لـ دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

حيث سيواجه منتخب إنجلترا نظيره سلوفاكيا على ملعب “فيلتينس أرينا” بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، وذلك في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

بينما يواجه منتخب إسبانيا نظيره جورجيا، على ملعب رين إينرجي، ضمن منافسات دور الـ16 من يورو 2024.

وتصدر منتخب إنجلترا مجموعته برصيد 5 نقط، في المجموعة التي ضمت الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

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وكانت قد نجحت إسبانيا في تصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة، بـ 9 نقاط، وضمت المجموعة منتخبات إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 يورو 2024

تقام المباراة اليوم الأحد، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دوري الـ16

من المقرر أن تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.