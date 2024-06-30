كولر يعاقب كهربا في الاهلي بعد مباراة فاركو

يدرس مجلس إدارة النادي الاهلي، معاقبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب مابدر منه عقب مواجهة فاركو الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

وأثار محمود عبد المنعم كهربا غضب كولر خلال مشاركته في مران الاهلي للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة فاركو، مما قد يُعرضه لعقوبات قاسية.

وقرر كولر إخراج كهربا من مران الغائبين عقب المباراة بسبب عدم جديته في خوض المران ويدرس حاليًا الاكتفاء بتغريمه ماليًا.

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ويبقى هناك إحتمالية بتغليظ العقوبة على كهربا من جانب مارسيل كولر بإبعاده عن بعض المباريات القادمة لكن الأمر صعبًا في ظل قلة عدد المهاجمين في الفريق.

وحقق الاهلي، الفوز على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة مكررًا نفس النتيجة في الدور الأول

ويستعد الاهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء يوم الإثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءً.